POL-FD: Eigentümer von gelber Jacke gesucht

Fulda (ots) - Hünfeld - Seit Heiligabend dürfte ein Ersthelfer seine gelbe Jacke vermissen! In der Nähe der L 3176 im Bereich Hünfeld, stürzte am 24.12.16 ein elfjähriges Mädchen von ihrem Pferd und wurde von Ersthelfern versorgt. Andere Personen fingen das Pferd ein und konnten es dem Pferdehalter übergeben. Im Rahmen dieser Hilfemaßnahmen wurde die gestürzte Reiterin mit einer gelben Jacke gewärmt. Leider ist es dem Mädchen und ihren Eltern bislang nicht gelungen, diesen Ersthelfer ausfindig zu machen, um ihm die Jacke mit einem Dankeschön zurückgeben zu können. Deshalb wurde die Jacke jetzt der Polizeistation Hünfeld übergeben und wird an das Fundbüro der Stadt Hünfeld übersandt. Es wäre schön, wenn der Ersthelfer wieder in den Besitz seiner Jacke kommen könnte, damit er bei einem nächsten Einsatz erneut gut gerüstet wäre. Das Kind, deren Eltern und die Polizei bedanken sich auf diesem Weg bei dem couragierten Einsatz aller Helfer. Der Eigentümer, oder Personen, die den Eigentümer der Jacke benennen können, werden gebeten sich an die Polizeistation Hünfeld zu wenden: Tel.: 06652 965810

Text: PSt Hünfeld

