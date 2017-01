POL-FD: Böller beschädigt Telekommunikationsanlage

Fulda (ots) - Burghaun - In der Nacht von Silvester auf Neujahr beschädigten Unbekannte die Telekommunikationsanlage in der Königstraße in Steinbach. Sie klemmten einen Böller zwischen dessen Gehäuse und eine Stromsäule und zündeten ihn an. Durch die Explosion entstand an beiden Gehäusen Sachschaden. In einem Teil von Steinbach fiel die Telekommunikation einige Zeit aus. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

