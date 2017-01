POL-FD: Ein Streifzug durch die Strafgesetze

Fulda (ots) - Autos aufgebrochen

Eichenzell - In der Hattenhofer Straße in Rothemann wurden am Neujahrstag zwei Autos aufgebrochen. Nachdem jeweils eine Scheibe eingeschlagen wurde, stahlen die Täter einen Korb mit Lebensmittel, sowie eine Damentasche ohne Inhalt aus den beiden Fahrzeugen.

Fulda - Am Silvesternachmittag, zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr, wurde ein geparktes und verschlossenes Auto in der Rabanusstraße auf unbekannte Weise und ohne Aufbruchspuren geöffnet. Aus dem Innenraum nahmen die unbekannten Täter zwei Ledertaschen mit Geschäftspapieren und etwa 15 Euro Münzgeld mit.

Petersberg - Aus einem auf dem Parkplatz eines Mitnahme-Möbelmarktes in der Pacelliallee abgestellten Auto wurde am Freitag (30.12.), zwischen 09.30 Uhr und 12.30 Uhr, ein Laptop mit Koffer und ein Navigationsgerät gestohlen. Der Koffer ohne Laptop wurde später am Nachmittag in der Nähe eines benachbarten Geschäfts aufgefunden. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Trickdiebe stehlen Bargeld

Fulda - Am Freitagnachmittag (30.12.), gegen 14.50 Uhr, wurde eine Verkäuferin in einem Jeans-Geschäft am Borgiasplatz das Opfer von Trickbetrügern. Nachdem er ein Hemd an der Kasse bezahlt hatte, monierte er einen herausgegeben Schein als mögliches Falschgeld. Er bat die Dame an der Kasse den Geldschein mit anderen zu vergleichen. Nun lenkte eine zweite Person die Aufmerksamkeit auf sich und der Dieb nutzte diesen kurzen Moment um unbemerkt in die Kasse zu greifen. Bei der Abrechnung stellte sich heraus, dass mehrere hundert Euro fehlten. Bei dem mutmaßlichen Dieb handelt es sich um einen etwa 185 Zentimeter großen Mann im Alter zwischen 45 - 55 Jahren. Er war von südländischer Erscheinung, hatte nahezu eine Glatze mit schwarzen kurzen Haaren und trug einen schwarzen Wollmantel mit Knopfleiste. Sein äußeres Erscheinungsbild war gepflegt und er sprach Englisch und gebrochenes Deutsch. Seine Begleiterin erschien von gleicher Herkunft, war 50-55 Jahre alt, 160-165 Zentimeter groß und hatte ihre blond-braunen Haare zu einem Dutt zusammengesteckt.

Einbruch in Pfarrhäuser

Gersfeld - Durch eine aufgebrochene Hintertür gelangten Einbrecher am Neujahrstag, zwischen 10.00 Uhr und 10.45 Uhr in das Pfarrhaus in der Günter-Groenhoff-Straße. Sie durchsuchten das Büro und stahlen eine Summe Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Eiterfeld - Durch ein aufgehebeltes Fenster auf der Gebäuderückseite gelangten Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag (30./31.12.) in das Pfarrhaus am Eusebias-Breitung-Platz in Großentaft. Sie durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und fanden in den Schränken und Schubladen eine geringe Summe Bargeld.

Sachbeschädigung und Brandstiftung

Fulda - Zeugen benachrichtigten in der Montagnacht (2.1.) die Polizei, da sie gegen 00.25 Uhr den Schlag und das Bersten einer Scheibe an einem Bushäuschen in der Niesiger Straße gehört und beobachtet hatten. Danach rannte ein junger Mann weg und warf dabei die zur Leerung bereitgestellten Mülltonnen um. Wenige Minuten danach meldete die Feuerwehr eine brennende Mülltonne ebenfalls in der Niesiger Straße. Eine Streife der Polizei konnte bei der Fahndung im Nahbereich einen tatverdächtigen Mann festnehmen. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 18-jährigen Heranwachsenden aus dem Vogelsbergkreis, der bei seiner Festnahme "verwirrt" erschien.

Scheibe an fahrendem Bus beschädigt

Fulda - Ein Stadtbus befuhr am Silvesterabend, gegen 19.05 Uhr, die König-Konrad-Straße am Aschenberg. Kurz vor der Einfahrt zur St. Gallener Straße vernahm der Fahrer plötzlich einen Knall und stellte eine Beschädigung in einer Scheibe der vorderen Tür fest. Eine nähere Lokalisation des Orts einer mutmaßlichen Schussabgabe war weder dem Fahrer noch einem der etwa 25 Fahrgäste möglich. Bei der ersten Inaugenscheinnahme durch die Polizei wurde in der geborstenen Scheibe ein kleineres Loch festgestellt. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Einbrecher im Keller

Fulda - Ein Mehrfamilienhaus im Ebersbergweg war das Ziel von Dieben in der Nacht von Freitag auf Samstag (30./31.12.). Sie gelangten auf unbekannte Weise in das Haus und stiegen über die Treppe in den Keller. Dort brachen sie mehrere Verschläge auf und durchsuchten diese. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen sie einige Schmuckstücke im Wert von etwa 80 Euro und verschwanden unbemerkt.

Kennzeichenschilder gestohlen

Eichenzell - Von einem Ford Focus, der zwischen Donnerstag und Freitag (29./30.12.) auf dem Schotterparkplatz am Bahnhof in Lütter abgestellt war, stahlen Diebe die beiden Kennzeichenschilder FD-LK 1696. Der Schaden beträgt etwa 50 Euro.

Autos gestohlen

Hünfeld / Petersberg - In der Bornstraße in Oberrombach verschwand in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (29./30.12.) ein VW Tiguan mit dem Kennzeichen FD-JW 999 im Wert von etwa 35.000 Euro. Wie die Diebe in den Besitz des Fahrzeugs gelangten ist noch nicht bekannt. Im gleichen Zeitraum wurde am Igelstück in Petersberg ein VW Campingbus, California Beach, mit den Kennzeichen FD-MB 6364 gestohlen. Auch dieses Fahrzeug war verschlossen und ordnungsgemäß abgestellt worden. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661 / 105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen - Fulda (Hünfeld, Hilders), übermittelt durch news aktuell