POL-FD: Brand eines Wohnhauses in 36039 Fulda Bernhards, Frankenstraße 2 - Ergänzungsmeldung

Fulda (ots) - Wie bereits vorab berichtet kam es gegen 03:15 Uhr zu einem Wohnhausbrand in dem Fuldaer Ortsteil Bernhards. Nach derzeitigem Erkenntnisstand brannte zunächst eine am Haus befindliche Lagerstelle für Brennholz. Die Flammen griffen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr auf das Wohnhaus über und breiteten sich im gesamten Dachgeschoß aus. Die 6 Hausbewohner konnten zwischenzeitlich das Haus unverletzt verlassen. Der Brand wurde konnte erst durch umfangreiche Löscharbeiten der Feuerwehren aus Fulda, Bernhards, Lehnerz, Haimbach, Harmerz und Dietershan gelöscht werden. Der Sachschaden wird derzeit auf über 150.000 Euro geschätzt. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden am Neujahrstag fortgeführt.

Schade, KHK PvD des PP Osthessen

