POL-FD: Verkehrsunfallmeldung der Polizei Fulda / Medienmeldung von Freitag, 30. Dezember 2016

Fulda (ots) - Zwei Schwerverletzte nach Unfällen am Kreisel Neuhof-Süd

NEUHOF - Kurz hintereinander kam es in der Nacht zu Freitag (30.12.) zu zwei Unfällen am Kreisel "Neuhof Süd". Ein 23 Jahre alter Mann aus Flieden befuhr gegen Mitternacht mit seinem roten VW Golf die Kreisstraße K 163 (ehemalige B 40) aus Richtung Flieden kommend in Richtung Neuhof. Beim Einfahren in den Kreisel rutschte er auf glatter Fahrbahn geradeaus auf die Grünfläche im Inneren. Dort blieb er auf dem Erdhügel stehen. Bei diesem Unfall kam der junge Mann zunächst mit dem Schrecken davon, an seinem Auto entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Nur wenige Minuten später befuhr ein ebenfalls 23-Jähriger aus Neuhof mit einem Kleintransporter der Marke Iveco die gleiche Strecke. Auch er rutschte beim Einfahren in den Kreisel auf der glatten Fahrbahn geradeaus, überfuhr die Randbefestigung der Fahrbahn und rutschte über den Erdhügel. Dort stieß er gegen den zuvor verunglückten Golf, prallte gegen dessen Fahrer, der hinter seinem Auto stand und verletzte diesen schwer. Der Kleintransporter rutschte weiter über die Fahrbahn auf der Gegenseite und kam anschließend auf der Grünfläche zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt auch der Fahrer des Iveco schwere Verletzungen. Nochmals entstand Schaden von 3.000 Euro an dem VW Golf und rund 25.000 Euro an dem Transporter.

Ein Rettungswagen brachte beide Verletzen ins Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme schöpften die Beamten des Polizeipostens Neuhof Verdacht, dass der Fahrer des Kleintransporters unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Sie veranlassten daher eine Blutprobe bei dem Mann.

