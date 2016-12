POL-FD: Delikte rund ums Kfz. und ein Einbruch in Büroräume / Lagemeldung von Freitag, 30. Dezember 2016

Fulda (ots) - Zwei Autos aufgebrochen

FULDA - In der Straße "Am Rosengarten" haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch (28.12.) auf Donnerstag (29.12.) zwei Autos aufgebrochen. Bei einem blauen VW Golf, der im Bereich der Zufahrt zum Parkhaus Löhertor abgestellt war, schlugen sie die Heckscheibe ein und stahlen anschließend Bargeld aus der Mittelkonsole. Genauso öffneten die Täter einen weißen BMW, der auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters abgestellt war. Aus diesem Auto entwendeten sie jedoch nichts. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils rund 300 Euro. Bereits gestern berichteten wir über einen auf die gleiche Art und Weise aufgebrochenes Auto in der unmittelbar benachbarten Straße "Am Alten Schlachthof". Die Polizei geht davon aus, dass alle drei Taten von denselben Täterinnen oder Tätern begangen worden sind.

Auto zerkratzt

FULDA - Mit einem langen Kratzer beschädigten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch (28.12.) auf Donnerstag (29.12.) den Lack eines blauen Opel Corsa. Das Auto war zur Tatzeit in der Carl-Schurz-Straße abgestellt. Die Täter zerkratzen das Auto auf der Fahrerseite in einer Höhe von circa einem Meter. Dabei richteten sie Schaden von rund 250 Euro an.

Kennzeichen FD-ST 506 gestohlen

FULDA - Von einem Auto der Stadt Fulda stahlen Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag der vergangenen Woche (22.12.) bis zum gestrigen Donnerstag (29.12.) die beiden Kennzeichenschilder FD-ST 506. Der weiße Ford Fiesta, an dem diese angebracht waren, war während des Tatzeitraums im Innenhof des Stadtschlosses abgestellt.

Einbruch in Büroräume

FULDA - In der Nacht von Mittwoch (28.12.) auf Donnerstag (29.12.) brachen Unbekannte in ein mehrgeschossiges Büro- und Wohnhaus in der Sturmiusstraße ein. Sie hebelten das Fenster eines Architektenbüros im Erdgeschoss auf und durchsuchten verschiedene Räume. Dabei fanden sie in mehreren Behältnissen Bargeld in noch unbekannter Höhe, das sie mitnahmen. Die Täter flüchteten durch ein Fenster zum Hinterhof. Dort verliert sich ihre Spur. Sie richteten Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro an.

