POL-FD: Zimmerbrand in Hofbieber

Familie erlitt Rauchgasintoxikation durch Zimmerbrand

Eine Mutter und ihre zwei Kleinkinder erlitten am Mittwoch, 28.12.2016, gg. 21:45 Uhr nach einem Wohnungsbrand eine Rauchgasverletzung.

Die 42-jährige Münchnerin, die aus der Region stammt, hielt sich mit ihrer 7-jährigen Tochter und dem 10-jährigen Sohn in dem als Ferienhaus genutzten Wohngebäude in einem Ortsteil von Hofbieber auf. Nach dem Anschüren eines holzbefeuerten Ofens in einem Nebenraum der Wohnung wurde Rauchgeruch wahrgenommen, der sich vermutlich später zu einem Schwelbrand ausweitete. Glücklicherweise schaute die 42-jährige vor dem Zubettgehen nochmals in dem Nebenraum nach und stellte Rauch und offene Flammen fest. Durch das Einatmen von Rauchgasen erlitt die Mutter eine Rauchgasvergiftung, vorsorglich wurden auch die beiden Kinder durch den Rettungsdienst zur Behandlung in das Klinikum Fulda gebracht. Nach letzten Erkenntnisstand liegen keine lebensbedrohlichen Verletzungen vor. Dennoch wurden alle Beteiligen zur stationären Behandlung im Klinikum aufgenommen. Von der Feuerwehr wurde der entstandene Gebäudeschaden auf mind. 50.000 Euro beziffert. Für weitere Ermittlungen zur Brandursache wurde die Brandstelle beschlagnahmt. Vor Ort waren neben Notarzt und Rettungsdienst die Feuerwehren aus Hofbieber und Kleinsassen eingesetzt.

