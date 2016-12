POL-FD: Sachbeschädigung an drei Reisebussen und Diebstähle / Lagemeldung von Mittwoch, 28. Dezember 2016

Fulda (ots) - Unbekannte zerkratzen Reisebusse - erheblicher Sachschaden

NEUHOF - Drei Omnibusse eines Reiseunternehmens aus Neuhof beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom ersten Weihnachtstag, 13:00 Uhr, bis zum vergangenen Dienstag (27.12.), 13:00 Uhr. Die drei Fahrzeuge der Marke Neoplan waren zur Tatzeit in der Straße "Zum Mühlberg" in einer Reihe hintereinander im Bereich der Zufahrt zum Gieseler Festplatz abgestellt. Die Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die komplette rechte Seite aller drei Reisebusse in einer Höhe von 1,30 bis 1,40 Metern. Dabei beschädigten sie sowohl deren Lackierung als auch die Folienbeklebung. Insgesamt entstand dadurch ein erheblicher Sachschaden von fast 25.000 Euro.

Diebstahl aus Auto

FULDA - In der Nacht vom zweiten Weihnachtstag auf vergangenen Dienstag (27.12.) stahlen Unbekannte zwei CDs und einen Adapter für ein Handy im Wert von insgesamt 35 Euro aus einem blauen Toyota. Das Auto war über Nacht in der Georg-Antoni-Straße abgestellt. Wie die Täter das Fahrzeug öffnen konnten, ist nicht bekannt.

Autoscheibe eingeschlagen

EICHENZELL - In der Straße "Kleine Wanne" im Ortsteil Welkers schlugen Unbekannte in der Nacht vom zweiten Weihnachtstag auf vergangenen Dienstag (27.12.), die Scheibe eines schwarzen Citroen ein. Ohne etwas aus dem Auto zu stehlen flüchteten die Täter anschließend. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Autoteil gestohlen

FULDA - Den "Mercedes-Stern" mit darin integrierter Technik für das Abstands-Radar stahlen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Dienstag der vergangenen Woche (21./22.12.) aus einem schwarzen Mercedes-Benz der B-Klasse. Das Auto war in der Kreuzbergstraße abgestellt. Die Diebe bauten das Fahrzeugteil im Wert von über 500 Euro fachmännisch aus dem Kühlergrill des Autos aus und flüchteten unerkannt.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

Christian Stahl Pressesprecher Tel.: 0661 / 105 - 1011

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen - Fulda (Hünfeld, Hilders), übermittelt durch news aktuell