POL-FD: Nach Raubüberfall in Petersberg: Polizei sucht Zeugen / Medienmitteilung von Dienstag, 27. Dezember 2016

Fulda (ots) - Nach Raubüberfall in Petersberg: Polizei sucht Zeugen

PETERSBERG / FULDA - Nach dem Raubüberfall auf eine Bankfiliale in Petersberg-Steinau am vergangenen Freitagnachmittag (23.12.) sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Ein unbekannter Mann hatte in der Zeit zwischen 16:45 und 17:05 Uhr mit einer Sturmhaube maskiert die Bankfiliale in der Hauptstraße betreten und das Personal mit einer Pistole bedroht. Er forderte den Mitarbeiter auf, ihm Geld aus der Kasse auszuhändigen. Mit seiner Beute, Bargeld in noch unbekannter Höhe, flüchtete der Mann nach der Tat. Er war zwischen 20 und 40 Jahren alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und von schlanker Statur. Er trug bei der Tatausführung einen dunklen, langen Kapuzenanorak, eine dunkle Hose, dunkle "Walking"-Schuhe sowie schwarze Handschuhe. Der Mann sprach deutsch mit südländischem Akzent.

Nach Erkenntnissen der Fuldaer Kriminalpolizei haben drei Jugendliche zur Zeit der Tatbegehung in einem Wartehäuschen in der Nähe der Bank auf den Bus in Richtung Fulda gewartet. Die Ermittler möchten die Drei als Zeugen befragen und bitten sie, sich dringend bei der Polizei in Fulda zu melden.

Außerdem gehen die Ermittler Hinweisen auf einen dunklen Geländewagen / SUV oder Van nach. Ein solches Auto, möglicherweise der Marke VW, könnte der Täter für seine Flucht oder auch schon im Vorfeld der Tat zum Auskundschaften der Örtlichkeit genutzt haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

Christian Stahl Pressesprecher Tel.: 0661 / 105 - 1011

