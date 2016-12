POL-FD: Einbrüche und Diebstähle über die Feiertage / Lagemeldung von Dienstag, 27. Dezember 2016

Fulda (ots) - Auto aufgebrochen

EICHENZELL - Die Seitenscheibe eines schwarzen Fiat 500 zerschlugen Unbekannte in der Zeit von 21:30 Uhr am ersten Weihnachtstag bis 02:30 Uhr in der Nacht. Die Täter entwendeten aus dem in der Talstraße in Welkers abgestellten Auto eine Geldbörse, ein paar High-Heels und ein verpacktes Weihnachtsgeschenk. Im Portemonnaie befanden sich etwas Bargeld sowie persönliche Dokumente der Geschädigten, einer 27 Jahre alten Frau aus Künzell. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

Diebe hebeln Automaten auf

HILDERS - In der Nacht vom Ersten auf den Zweiten Weihnachtstag hebelten Unbekannte zwei Staubsaugerautomaten und den Automaten für einen Hochdruckreiniger auf. Nach Angaben von Zeugen, die verdächtige Geräusche auf dem Gelände einer Tankstelle in der Thüringer Straße gehört haben, dürfte die Tat etwa gegen 23:00 Uhr begangen worden sein. Die Täter erbeuteten etwas Münzgeld aus den drei Automaten und richteten einen Sachschaden von rund 500 Euro an.

Diebstahl aus Hotelzimmer

DIPPERZ - Beim Einbruch in das Zimmer eines Hotels im Knesheckenweg erbeuteten Unbekannte in der Zeit von Heiligabend, 18:30 Uhr, bis zum Ersten Weihnachtstag, 18:00 Uhr, ein teures Schmuckstück. Die Täter hebelten mit einem unbekannten Werkzeug die Zimmertür der Geschädigten auf und durchsuchten den Raum. Mit ihrer Beute, einem Collier im Wert von mehreren hundert Euro, flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Einbruch in Pfarrhaus - Kollekte erbeutet

BURGHAUN - Beim Einbruch in das Pfarrhaus in der Straße "Marktplatz" erbeuteten unbekannte Diebe am Morgen des Ersten Weihnachtstages die Kollekte in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Diebe hebelten eine Tür zum Haus auf und durchsuchten anschließend einen Büroraum, wo sie auch ihre Beute fanden. Ein Zeuge hat gegen 11:10 Uhr eine verdächtige Person beobachtet, die er wie folgt beschreibt: männlich, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, schlank, bekleidet mit einer grauen Kapuzenjacke und grauer Hose, schwarzen oder braunen Handschuhen sowie schwarzen Turnschuhen. Der Mann hatte eine gelbe Plastiktüte dabei. An der aufgehebelten Tür entstand Sachschaden von rund 100 Euro.

Auto aufgebrochen

FULDA - An Heiligabend, zwischen 12:00 Uhr und 12:40 Uhr, öffneten unbekannte Täter auf bislang noch nicht geklärte Art und Weise einen schwarzen VW Golf in der Schlossstraße. Aus dem Auto stahlen sie ein Smartphone, ein paar Ohrringe und einen Fingerring sowie ein rotes Topp. Mit der Beute im Wert von rund 200 Euro flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Fahrrad gestohlen

FULDA - Ein grünes Mountainbike der Marke "Bike Martin" im Wert von rund 800 Euro stahlen Unbekannte vom Hinterhof eines Hauses in der Lindenstraße. Das Fahrrad war zur Tatzeit zwischen dem vergangenen Mittwoch (21.12.) und Freitag (23.12.) mit weiteren Fahrrädern an einem Fahrradständer im Hof abgeschlossen.

Einbrecher scheitern an Haustür

FULDA - In der Nacht zum vergangenen Freitag (23.12.) wollten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Rangstraße einbrechen. Sie versuchten die Haustür aufzuhebeln und mit einem Werkzeug das Türschloss zu manipulieren. Da ihnen beides nicht gelang, flüchteten sie ohne Beute. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Diebe gleich zweimal in Getränkemarkt

FULDA - In der Nacht zum vergangenen Freitag brachen Unbekannte in einen Getränkemarkt im Einkaufszentrum "Emaillierwerk" in der Heinrichstraße ein. Etwa gegen Mitternacht hebelte ein schlanker Mann, bekleidet mit brauner Hose und dunkler Jacke die automatische Schiebetür am Eingang des Geschäfts auf und begab sich zum Kassenbereich. Dort stahl er aus der Auslage verschiedene Tabakwaren und flüchtete anschließend durch den Eingang. Der Mann trug bei der Tat eine schwarze Mütze mit Schild und möglicherweise einer Bommel. Er trug eine rote Einkaufstüte bei sich.

Etwa 90 Minuten später bemerkte ein anderer Mann die offen stehende Eingangstür und betrat ebenfalls den Getränkemarkt. Auch er bediente sich an den Zigaretten im Kassenbereich und verließ das Geschäft anschließend wieder. Dieser Mann war ebenfalls schlank und trug eine schwarze, möglicherweise gesteppte Jacke mit Kapuze, blaue Jeans sowie dunkle Schuhe.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

