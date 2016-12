POL-FD: Autoteile von zwei Mercedes gestohlen

Fulda (ots) - Fulda - Von einem in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag (21./22.12.) im Pferdskopfweg geparkten Mercedes C 220 bauten Diebe die beiden Tagfahrlichter und die Abstandsensoren aus und stahlen sie. Der Schaden beträgt etwa 800 Euro. In der Schumannstraße bauten die Täter am Donnerstag (22.12.), zwischen 01.20 Uhr und 12.00 Uhr, den im Kühlergrill verbauten Mercedesstern samt Verkabelung und Sensor einer A-Klasse aus und verschwanden unbemerkt mit ihrer Beute. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661 / 105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

