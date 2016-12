POL-FD: Eigentumsdelikte

Fulda (ots) - "Lasershower" gestohlen

Hünfeld - Aus dem Vorgarten eines Einfamilienhauses in der Nüster Straße in Mackenzell stahlen Diebe am Mittwochabend (21.11.), zwischen 21.00 Uhr und 23.00 Uhr zwei Laserlichtsysteme, die als Weihnachtsbeleuchtung die Hausfassade anstrahlten. Die beiden Lasershower waren mit Erdspießen im Boden befestigt. Außerdem nahmen sie die beiden roten Stromverlängerungskabel von jeweils zehn Metern mit. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro.

Einbrecher im Keller

Fulda - In mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Brahmsstraße wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20./21.12.) eingebrochen. Vermutlich gelangten die Täter über die unverschlossene Haustür in die Immobilie. Aus einem Keller stahlen sie eine Digitalkamera EOS 70 D, ein Sigma Objektiv und ein Blitzgerät. Der Schaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Spind aufgebrochen

Fulda - Zum wiederholten Mal wurde ein aufgebrochener Spind in der Damenumkleide eines Fitnessstudios in der Petersberger Straße angezeigt. Am Mittwoch (21.12.), zwischen 13.30 Uhr und 14.45 Uhr, stahlen die Diebe eine Damengeldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten.

