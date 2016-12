POL-FD: Raub und räuberischer Diebstahl

Fulda (ots) - Fulda - Am Mittwochabend (21.12.), gegen 22.00 Uhr, saß ein 31-jähriger Mann aus Fulda im Wartehäuschen an der Bushaltestelle in der Straße Am Rosengarten und hielt sein Handy in den Händen. Plötzlich näherten sich ihm aus dem Parkgelände Fulda-Aue drei junge Männer. Einer davon ging zielgerichtet auf den 31-Jährigen zu und riss ihm das Telefon aus der Hand. Als der Geschädigte sein Eigentum zurück verlangte, erhielt er von dem Dieb einen Schlag ins Gesicht. Danach rannte dieser in Richtung Frankfurter Straße davon. Seine beiden Begleiter, die nicht in den Vorfall eingegriffen hatten, entfernten sich gemächlichen Schrittes in dieselbe Richtung. Der Handyräuber war dunkelhäutig, etwa 20 Jahre alt, schlank und mit schwarzem Sweatshirt, blauen Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet. Seine beiden Begleiter waren ebenfalls dunkelhäutig, im gleichen Alter und trugen Plastikeinkaufstüten eines Discounters mit sich. Die Fahndung nach den Personen verlief zunächst erfolglos.

Gegen 01.40 Uhr in der Donnerstagnacht (22.12.), wurde die Polizei zu einem Raubüberfall in einer Wohnung im Zieherser Weg gerufen. Dort waren kurz zuvor vier dunkelhäutige Männer gewaltsam in die Wohnung eines 20-jährigen Äthiopiers eingedrungen. Der Haupttäter hielt ihm ein Messer an den Hals und drohte ihn umzubringen, falls er ihm kein Geld aushändige. Seine drei Begleiter unterstützen die Forderung indem sie in der Wohnung randalierten und mehrere Gegenstände zu Boden warfen. Gemeinsam mit zwei Arbeitskollegen gelang es dem Geschädigten schließlich die vier Angreifer aus der Wohnung zu drängen und die Polizei zu alarmieren. Das räuberische Quartett konnte von den Polizeibeamten wenig später in unmittelbarer Nähe des Hauses aufgegriffen und festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung fanden sie bei dem 19-jährigen Haupttäter das wenige Stunden zuvor durch räuberischen Diebstahl erlangte Handy. Alle vier Personen sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und wurden in Polizeigewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft Fulda prüft derzeit die Voraussetzungen zur Beantragung von Haftbefehlen. Es wird nachberichtet.

