POL-FD: Kripo klärt Einbruchsdiebstähle im Landkreis Fulda

Fulda (ots) - Drei Einbrüche innerhalb von sechs Tagen im Juni in eine Bäckerei am Marktplatz in Burghaun, konnten jetzt von der Kripo Fulda geklärt werden. Verantwortlich dürfte ein zur Tatzeit 18-jähriger Heranwachsender aus dem Altkreis Hünfeld sein, der die Taten in seiner Vernehmung bei der Polizei gestanden hat. Bei seinem ersten Einbruch hatte er vergeblich versucht eine Geldkassette aufzubrechen und diese am Tatort zurückgelassen. Doch er hatte sich verletzt und die Auswertung seiner DNS-Spuren führten die Ermittler nun zu dem Täter. Da er bei dem ersten Einbruch ohne Beute vom Tatort fliehen musste, versuchte er es in den darauffolgenden Nächten zwei weitere Mal. Allerdings erfolglos, denn die Kasse mit dem Wechselgeld hatten die Beschäftigten sicherheitshalber mitgenommen. Für den Einbruch in die Filiale am vergangenen Wochenende (18./19.12) hat er allerdings ein gesichertes Alibi und kommt dafür nicht in Betracht.

Auch einem hinreichend polizeibekannten Straftäter aus dem Landkreis Fulda konnte das Einbruchskommissariat jetzt die Beteiligung an mehreren Einbrüchen in Gersfeld nachweisen. Auch hier führten die Auswertung der an den Tatorten gesicherten DNS-Spuren sowie die Analyse von Tatzusammenhängen und weiterem Spurenmaterial zur Identifizierung des Täters. Dabei war der 31-jährige Mehrfachintensivtäter im Juni und Juli zweimal in die gleiche Firma eingebrochen, ebenfalls ein Einbruch in eine Gaststätte und ein weiterer Einbruch in eine Metallwarenfirma kommen auf sein Konto. Der Täter verbüßt zurzeit wegen anderer Delikte eine Haftstrafe in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen - Fulda (Hünfeld, Hilders), übermittelt durch news aktuell