POL-MI: Kind gestürzt - Polizei bittet Autofahrer sich zu melden

Minden (ots) - Die Polizei meldet, dass sich am vergangenen Sonntag, gegen 13.30 Uhr, im Bereich der Nordstadt, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer 10-jährigen Radfahrerin ereignet hat.

Das Mädchen befuhr die Straße Weg in die Hanebek in Fahrtrichtung Saarring. An der Einmündung Lüttke Beeke bemerkte sie einen von rechts kommenden Pkw. Da das Kind, eigenen Angaben zufolge eine Kollision befürchtete, bremste es ab und stürzte. Dabei verletzte sich die 10-Jährige leicht. Der Autofahrer hielt umgehend an und kümmerte sich um das Mädchen.

Die Polizei Minden-Lübbecke bittet darum, dass sich der Fahrzeugführer oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 melden.

