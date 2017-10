POL-MI: Eine Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der B 65 in Lübbecke

Kreis Minden-Lübbecke (ots) - Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten in Lübbecke-Eilhausen, Windmühlenfeld (B65) am Montag, den 09.10.2017 um 16.28 Uhr Zur Unfallzeit befuhr eine 61-jährige PKW-Fahrerin aus Porta Westfalica mit ihrem Honda die Straße Windmühlenfeld (B65) aus Richtung Lübbecke kommend in Richtung Minden. Zur selben Zeit befuhr ein 74-jähriger Mann aus Lübbecke mit einem Muldenkipper die gleiche Straße in Gegenrichtung. In Höhe der Windmühle Eilhausen geriet die PKW-Fahrerin aus bislang ungeklärten mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem Muldenkipper. Die schwer verletzte PKW-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte der Feuerwehr geborgen werden. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme und anschließenden Räumung der Unfallstelle musste die Bundesstraße für knapp 2 Stunden voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf etwa 10.000 Euro.

