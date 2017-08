POL-MI: Mutmaßlicher Dieb festgenommen - Aufmerksamer Zeuge alarmiert Polizei

Minden (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei in der Nacht zu Dienstag einen 19-jährigen Dieb in der Mindener Innenstadt festnehmen. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, mit einem Stein einen Schaukasten eines Modegeschäftes in der Bäckerstraße zertrümmert und Teile der darin ausgestellten Kleidung entwendet zu haben.

Ein Anwohner hatte gegen 3.15 Uhr die Polizei alarmiert. Auf Grund der von dem Zeugen abgegebenen Beschreibung des zunächst flüchtigen Täters konnte eine Polizeistreife den Verdächtigen wenig später auf dem Simeonsplatz antreffen. Seine Beute hatte er noch bei sich. Bei seiner anschließenden Einlieferung in das Polizeigewahrsam zeigte sich der alkoholisierte 19-Jährige aggressiv gegenüber den Einsatzkräften und leistete Widerstand. Zudem beleidigte er die Beamten. Bei seiner späteren Vernehmung machte der 19-Jährige keine Angaben zu den Vorwürfen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der junge Mann aus Porta Westfalica im Laufe des Tages wieder auf freien Fuß gesetzt.

