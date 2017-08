POL-MI: Auffahrunfall mit drei Autos

Der Renault sowie der Audi wurden durch den Auffahrunfall erheblich beschädigt. Bild-Infos Download

Petershagen (ots) - Auf der B 482 in Höhe Lahde kam es am Freitagmittag zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos. Hierbei verletzte sich die Unfallverursacherin (35) und musste dem Johanes-Wesling-Klinikum zugeführt werden. Die drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 17.00 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Gegen 13.40 Uhr befuhr der Fahrer (60) eines Audi A 4 aus Richtung Porta Westfalica kommend die B 482. In Höhe der Lahder Marsch musste er aufgrund eines Rückstaus verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihm hielt die Fahrerin (23) eines Renault Megane an. Die nachfolgende Polo-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Renault auf. Dieser wurde durch die Wucht der Kollision seitlich gegen den Audi geschoben.

