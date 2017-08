POL-MI: Autos kollidieren auf Kreuzung

Der Fahrer des Gespanns übersah den von rechts kommenden Citroen. Bild-Infos Download

Hille (ots) - Auf der Kreuzung Neuenbaumer Weg und Drostenheider Weg stießen am Samstagmittag zwei Autos zusammen. Hierbei verletzte sich die Fahrerin eines Citroens. Sie wurde zur ambulanten Behandlung dem Klinikum Minden zugeführt. Der Citroen war nicht fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden taxierte man auf rund 19.000 Euro.

Die Citroen-Fahrerin (18) befuhr gegen 12 Uhr mit ihrem C 3 den Neuenbaumer Weg in Richtung Osterheider Straße. Als sie den Drostenheider Weg überqueren wollte, krachte sie in die Beifahrerseite eines VW Bulli mit Anhäger. Der Fahrer (29) des Gespanns war aus Richtung Rahdener Straße kommend auf dem Drostenheider Weg unterwegs. In Höhe der Kreuzung hat er aus bisher unbekannten Gründen den von rechts kommenden Wagen übersehen.

