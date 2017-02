POL-MI: Einbrüche in Spielhalle und Apotheke beschäftigen Polizei

Minden (ots) - Zwei Einbrüche in eine Spielhalle am Marienwall und einer Apotheke an der Viktoriastraße beschäftigten die Polizei am Freitagmorgen.

Zunächst wurden die Beamten zu der Spielhalle gerufen. Hier hatte laut Polizei ein mit einer Kapuzenjacke bekleideter Mann gegen 5.40 Uhr eine Scheibe eingeschlagen. Durch die entstandene Öffnung krabbelte der Unbekannte in das Gebäude und durchwühlte in einem Büro diverse Schränke und Schubladen. Nur wenige Minuten später verschwand der ungebetene Gast wieder. Ob er etwas entwendete, stand am Morgen noch nicht fest.

Um kurz vor sieben Uhr erhielten die Einsatzkräfte dann Kenntnis von dem Apothekeneinbruch. Hier hatte der Einbrecher die gläserne Eingangstür gewaltsam geöffnet und sich anschließend an der Kasse zu schaffen gemacht. Bei seiner offenbar überstürzten Flucht verlor er einige Geldscheine und Münzen. Während des Einbruchs hatte sich der Mann eine Kapuze über den Kopf gezogen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, ist noch unklar. Die Ermittler bitten in beiden Fällen um Hinweise unter (0571) 88660.

