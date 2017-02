POL-MI: Zwei Überfälle am Morgen halten Polizei in Atem

Rahden, Espelkamp-Frotheim (ots) - Zwei Überfälle in Rahden und Frotheim hielten die Polizei am Freitag in Atem. Ein bewaffnetes jugendliches Duo hatte am um kurz nach sechs Uhr die Aral-Tankstelle an der Lemförder Straße in Rahden betreten. Nur gut eine halbe Stunde später tauchen vermutlich dieselben Jugendlichen vermummt auch in einer Bäckerei an der Diepenauer Straße in Frotheim auf. Zudem vermuten die Beamten einen Zusammenhang mit dem Raub auf eine Bäckerei in Espelkamp am Donnerstag.

Die Tankstelle in Rahden hatte gerade geöffnet, als das Duo in den Verkaufsraum stürmte und die allein anwesende 50-jährige Angestellte in eine Ecke drängte und mit einer Waffe bedrohte. Während einer der beiden Jugendlichen sich das Geld aus der Kasse griff, nahm sein Komplize mehrere Zigarettenstangen aus einem der Regale. Mit ihrer Beute liefen sie in östlicher Richtung davon.

Wenig später wurden die Einsatzkräfte auf Grund eines erneuten Überfalls nach Frotheim gerufen. Hier hatten gegen 6.45 Uhr zwei Personen eine 52-jährige Verkäuferin ebenfalls mit einer Pistole bedroht und sie aufgefordert die Kasse zu öffnen. Daraus nahm sich einer der Räuber die Scheine und das Münzgeld. Anschließend rannte das Duo aus dem Laden und verschwand auf der Diepenauer Straße in nördliche Richtung.

Auf Grund der sich ähnelnden Beschreibungen der Räuber war den Beamten schnell klar, dass beide Überfälle offenbar in einem Zusammenhang stehen. Gleichzeitig erinnerten sich die Polizisten an die Täterbeschreibung zum Überfall auf die Bäckereifiliale an der Gerhard-Wetzel-Straße in Espelkamp am Donnerstagmorgen. Wie berichtet, war hier am Morgen gegen 6.45 Uhr eine 45-jährige Angestellte von zwei ebenfalls Jugendlichen mit einem Cuttermesser bedroht worden. Die raubten das Wechselgeld und zwei Geldkassetten.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen das räuberische Duo am Freitagmorgen in Rahden und Frotheim aufgefallen ist, sich bei ihr in Minden unter (0571) 88660 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell