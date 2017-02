POL-MI: Einbrüche in Kindergarten und Schule in Oberbauerschaft

Hüllhorst-Oberbauerschaft (ots) - Zu Einbrüchen in den Kindergarten an der Bünder Straße und der Grundschule an der Oberbauerschafter Straße ist es in der Nacht zu Freitag gekommen.

Der oder die Unbekannten hatten laut Polizei am Kindergarten zunächst ein Fenster aufgehebelt. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten betreten und zum Teil durchwühlt. Nach ersten Feststellungen der Verantwortlichen am Morgen wurden mehrere Laptops und Kameras gestohlen.

An der Grundschule stellten die Polizisten fest, dass dort ebenfalls ein Fenster gewaltsam geöffnet wurde. Nach dem Betreten des Raumes wurde versucht die abgeschlossene Zimmertür aufzubrechen, um weiter in das Gebäude vordringen zu können. Dies misslang jedoch. Offensichtlich wurde aus dem Raum nichts entwendet.

Zeugen, denen in der Nacht rund um die beiden Einrichtungen verdächtig wirkende Personen oder ein abgestelltes Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten sich bei den Ermittlern in Lübbecke unter (05741) 2770 zu melden.

