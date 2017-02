POL-MI: Radfahrer bei Unfall in Hartum leicht verletzt

Hille-Hartum (ots) - Leichte Verletzungen erlitt ein 19-jähriger Radfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw an der Einmündung Holzhauser Straße/Neuer Landsweg in Hartum am Donnerstagnachmittag.

Ein 64-jähriger Autofahrer aus Minden war gegen 16 Uhr auf der Straße "Neuer Landsweg" unterwegs und beabsichtigte laut Polizei nach links auf die Holzhauser Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Holzhausen fuhr. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den 19-Jährigen und brachte ihn ins Klinikum nach Minden. Der 64-Jährige gab gegenüber den Polizisten an, dass er beim Abbiegen durch die tiefstehende Sonne geblendet worden sei.

