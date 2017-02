POL-MI: Mann bei Arbeitsunfall getötet - 52-Jähriger von Lkw überrollt

Lübbecke (ots) - Auf dem Betriebsgelände der Firma Westfleisch in Lübbecke ist am Mittwochnachmittag ein Mann von einem Lkw überrollt worden. Der 52-Jährige Lübbecker starb noch an der Unfallstelle.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war es bei Rangierarbeiten zu dem folgenschweren Unfall gekommen. Der 52-Jährige hatte offenbar vor dem Sattelzug gestanden, als dessen Fahrer anfuhr und den Mann erfasste. Der Lübbecker geriet unter das Fahrzeug und wurde eingeklemmt. Ein alarmierter Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung konnten dem 52-Jährigen nicht mehr helfen.

Möglicherweise hatte der Fahrer den 52-Jährigen nicht wahrgenommen, so die Einschätzung der Polizei. Der Fahrer erlitt einen Schock.

