POL-MI: Raubüberfall auf Schlagde

Minden (ots) - Mittwochmittag wurde ein Mindener auf der Schlagde das Oper eines Überfalls. Zwei bisher Unbekannte raubten das Bargeld des Mannes. Nach Ihrer Tat flüchteten die Räuber in Richtung Nordbrücke. Nun sucht die Polizei Zeugen des Tatgeschehens.

In seiner Vernehmung gab der Mindener, dass er gegen 14:00 Uhr mit seinem weinroten Ford Scorpio den Parkplatz der Schlage befuhr. Er stieg aus seinem Fahrzeug aus und ging zu Fuß in Richtung der Stadtmauer. Hier traten die beiden Männer von hinten an ihr Opfer heran. Während ein Täter ihn mit einem Messer bedrohte, schlug der Zweite ihn mit der Faust ins Gesicht. Anschließend durchsuchten sie den 45-Jährigen und entwendeten sein Bargeld sowie die EC-Karte.

Die Räuber werden auf zirka 25 bis 30 Jahre geschätzt. Ein Täter war bekleidet mit einer grauen Jogginghose sowie einem grünen Parka während der Zweite eine blaue Jeanshose und Turnschuhe anhatte. Beide trugen eine dunkle Wollmütze.

Hinweise bitte an die Polizei in Minden unter der Telefonnummer (0571) 8866-0.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell