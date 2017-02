POL-MI: Unbekannter reißt Frau die Geldbörse aus der Hand

Preußisch Oldendorf (ots) - Ein Unbekannter hat einer 58-jährigen Frau aus Preußisch Oldendorf am Dienstagabend beim Betreten des Einkaufsmarktes an der Friedhofstraße die Geldbörse aus der Hand gerissen. Mit seiner Beute verschwand der etwa 20 Jahre alte und zirka 1,70 bis 1,75 Meter große Dieb zu Fuß auf der B 65. Die 58-Jährige blieb unverletzt.

Das Opfer schilderten den alarmierten Polizisten, dass sie am Abend um kurz vor halb sieben den Markt habe betreten wolle. Sie habe einen Einkaufswagen vor sich hergeschoben und dabei ihr Portemonnaie in der Hand gehalten. Plötzlich habe sich eine Person von hinten genähert und habe für sie völlig überraschend die Börse aus der Hand gerissen. Anschließend sei der mit einem grauen Anorak bekleidete Dieb in Richtung der B 65 davon gelaufen. Die Polizei bittet nun Zeugen, denen eine flüchtende Person in dem genannten Bereich aufgefallen ist, sich bei ihr unter (05741) 2770 zu melden.

