POL-MI: Radfahrer (44) gerät unter Sattelzug

Ein 44-jähriger Radfahrer geriet in Espelkamp am Montagmorgen unter einen Sattelzug. Das Fahrrad des Mannes ist nur schemenhaft hinter dem Reifen erkennbar. Bild-Infos Download

Espelkamp (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein 44-jähriger Radfahrer aus Rahden, als er am Montagmorgen an der Kreuzung Osnabrücker Straße (L 770)/Alte Waldstraße von einem abbiegenden Sattelzug erfasst wurde. Der Rahdener geriet dabei mit seinem Fahrrad unter die Zugmaschine des Lkw. Ein alarmierter Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung kümmerten sich an der Unfallstelle um den 44-Jährigen, der anschließend ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht wurde. Zuvor hatten der Lkw-Fahrer und ein andere Radfahrer den Rahdener unter dem Fahrzeug hervorgezogen und ihm bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe geleistet.

Der 60-jährige Fahrer des Sattelzuges war am Morgen gegen 6.30 Uhr auf der L 770 in westlicher Richtung unterwegs und beabsichtigte laut Polizei an der Kreuzung nach rechts auf die Alte Waldstraße abzubiegen. Da der 60-Jährige eigenen Aussagen zufolge auf dem kombinierten Geh- und Radweg einen wartenden Radfahrer wahrgenommen hatte, habe er trotz der für ihn geltenden Vorfahrt sein tonnenschweres Fahrzeug auf der Abbiegespur angehalten. Nachdem der Radfahrer die Abbiegespur passiert habe, sei er wieder angefahren. Als er dann plötzlich einen Knall vernahm, habe er sofort gestoppt. In diesem Moment lag der 44-Jährige samt Rad schon unter der Zugmaschine.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell