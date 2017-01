POL-MI: Polizei warnt vor Anrufen von "falschen Polizisten"

Petershagen, Kreis Minden-Lübbecke (ots) - Unter dem Vorwand Polizisten zu sein und das bei den Angerufenen ein Einbruch bevorsteht, versuchen derzeit Trickbetrüger an das Geld und die Wertsachen von Menschen im Raum Petershagen zu gelangen. Auf der Polizeiwache in Lahde meldeten sich am Sonntagabend mindestens zehn besorgte Bürgerinnen und Bürger und gaben an, derartige betrügerische Anrufe erhalten zu haben. Auch bei den Beamten der Leitstelle gingen gleichgelagerte Telefonate ein.

Der männliche Anrufer gab sich als Polizist aus und gaukelte vor, dass bei zwei festgenommenen Verdächtigen eine Liste gefunden worden sei, auf der die Namen und Anschriften der Angerufenen stünden. In dem Gespräch habe der Unbekannte dann vor einem wahrscheinlichen Einbruch gewarnt. Daher, so die Behauptung des Mannes, müsse er sich nun nach den Vermögensverhältnissen und persönlichen Daten der Betroffenen erkundigen. Nach bisherigen Erkenntnissen der "echten" Polizisten fiel niemand auf die Betrugsmasche rein.

Die Beamten kennen dieses kriminelle Vorgehen seit langer Zeit. "Polizisten stellen am Telefon keine derartigen Fragen nach Geld oder Kontodaten", erklärt die heimische Kreispolizeibehörde. "Wer einen solchen Anruf erhält, der sollte keinerlei Auskünfte erteilen und sofort über den Notruf 110 den Vorfall melden", so der Tipp der Ordnungshüter. "Wir rechnen mit weiteren derartigen Anrufen im gesamten Kreisgebiet."

Erst im vergangenen Jahr hatte die Behörde mehrfach über solche Fälle aus dem Mühlenkreis berichtet und gleichzeitig vor der Masche gewarnt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell