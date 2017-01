POL-MI: Zigarettenautomaten an der Ecke Hahler Straße/Beethovenstraße aufgesprengt

Unbekannte haben den Zigarettenautomaten an der Ecke Hahler Straße/Beethovenstraße am Sonntag in den frühen Morgenstunden aufgesprengt. Bild-Infos Download

Minden (ots) - Einen Zigarettenautomaten an der Ecke Hahler Straße/Beethovenstraße haben Unbekannte am Sonntag in den frühen Morgenstunden aufgesprengt. Ein Taxifahrer erlebte die Explosion mit, als er mit seinem Fahrzeug gerade den Bereich passierte. Anschließend informierte der Mann um kurz vor 5 Uhr die Polizei.

Die Beamten stellten fest, dass das an einem Stahlpfosten befestigte Gerät durch die Sprengung stark beschädigt wurde. So war die Front des Automaten nach außen gewölbt und einige Bauteile aus dem Inneren des Gehäuses lagen verstreut auf dem Boden. An die Zigaretten oder das Geld gelangten die Kriminellen nicht.

Wie bereits berichtet, kam es vor zweieinhalb Wochen zu einer Automatensprengung auf dem Gelände der Fachhochschule an der Artilleriestraße. Dieser Zigarettenautomat war schon einmal Ziel der Unbekannten. Am ersten Weihnachtstag war die Polizei dort ebenfalls im Einsatz.

