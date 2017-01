POL-MI: Zwei Wohnungseinbrüche beschäftigen Polizei

Bad Oeynhausen (ots) - Zwei Wohnungseinbrüche in Eidinghausen und Werste beschäftigten die Polizei am Freitag. Dabei erbeuteten die unbekannten Schmuck und Bargeld.

Ein auf Kipp stehendes Fenster nutzte ein Einbrecher an der Werster Straße am Vormittag, um dort in ein Haus zu gelangen. Zuvor hatte der Dieb offenbar vergeblich versucht eine Terrassentür aufzuhebeln. Er scheiterte aber an der besonderen Sicherung der Tür.

Am Abend in der Zeit zwischen 18 Uhr und 22 Uhr ereignete sich am Jupiterweg ein weiterer Einbruch. Hier hatten der oder die Kriminellen zunächst versucht ein Fenster des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Da dies offensichtlich misslang, begaben sie sich in den rückwärtigen Garten und schlugen ein Loch in eine dortige Fensterscheibe. Im Inneren des Hauses öffneten sie diverse Schränke und Schubladen und durchwühlten die Inhalte. Ersten Feststellungen zufolge wurde nichts entwendet.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu verdächtig wirkenden Personen unter (05731) 2300. Grundsätzlich sollten verdächtige Wahrnehmungen immer sofort per Notruf 110 gemeldet werden, so die Bitte der Polizei. Zeitlich nicht dringenden Hinweise können auch per E-Mail unter: einbruchhinweis.minden@polizei.nrw.de an die Beamten übermittelt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell