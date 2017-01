POL-MI: Mit Einbruch in Juweliergeschäft gescheitert

Das Sicherheitsglas der Eingangstür hielt den massiven Hammerschlägen der Einbrecher stand. Die gaben schließlich auf und flüchteten. Bild-Infos Download

Rahden (ots) - Mit dem Versuch in ein Juweliergeschäft in der Rahdener Innenstadt einzubrechen, sind Unbekannte am frühen Sonntagmorgen gescheitert. Die Einbrecher hatten mit einem Vorschlaghammer mehrfach gegen die Scheibe der Eingangstür des an der Steinstraße ansässigen Schmuck und Uhrengeschäftes geschlagen. Das Sicherheitsglas hielt der massiven Gewaltanwendung jedoch stand. Die Scheibe splitterte lediglich. Als der Stiel des Hammers abbrach, gaben die Täter ihre kriminellen Bemühungen auf und flüchteten.

Die Polizei war um kurz vor vier Uhr alarmiert worden. Als die Beamten eintrafen, fanden sie nur noch den zurückgelassenen abgebrochenen Stiel vor. Zeugen, denen verdächtig wirkende Personen oder ein Fahrzeug zur genannten Zeit in der Innenstadt aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei unter (05741) 2770 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell