POL-MI: Einbruch in Arztpraxis

Preußisch Oldendorf (ots) - In der Nacht zu Donnerstag suchten bisher Unbekannte eine Arztpraxis in Bad Holzhausen heim. Die Einbrecher verschafften sich zunächst gewaltsam über eine Tür Zugang ins Gebäude in der Straße Großer Garten. Sie durchsuchten oberflächlich sämtliche Räume. Hierbei öffneten sie alle Schränke sowie Schubladen und warfen teilweise deren Inhalt zu Boden. In einem Raum trafen sie auf einen Tresor. Mit dessen Inhalt sowie der Trinkgeldkasse der Angestellten verließen sie den Tatort. Der gesamte Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Lübbecke unter der Telefonnummer (05741) 277-0.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell