POL-MI: Autofahrer flüchtet nach schwerem Unfall auf der Isenstedter Straße

Lübbecke (ots) - Erhebliche Verletzungen erlitt ein 48-jähriger Autofahrer aus Löhne bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Isenstedter Straße/Grappensteiner Damm in Gehlenbeck am Mittwochabend. Ein bisher unbekannter Autofahrer hatte dem Löhner offensichtlich die Vorfahrt genommen. Da dieser Fahrer trotz des schweren Unfalls nicht anhielt, sucht die Polizei nun dringend Zeugen.

Der 48-Jährige war gegen 18 Uhr mit seinem VW Polo auf der Isenstedter Straße in Richtung Gehlenbeck (B 65) unterwegs, als nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer vom Grappensteiner Damm nach links auf die Isenstedter Straße einbog. Dabei achtete der Fahrer offenbar nicht auf die Vorfahrt des Löhners. Der bremste seinen Polo stark ab und wich aus. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das nach links von der Fahrbahn abkam und einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen überrollte. Der VW überschlug sich und kam letztlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den 48-Jährigen und brachte ihn ins Krankenhaus. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

Da sich an der Unfallstelle neben den Rettungskräften noch weitere Personen aufhielten, bitten die Beamten des Lübbecker Verkehrskommissariates nun diese sowie weitere Zeugen sich bei ihnen unter (05741) 2770 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell