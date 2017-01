POL-MI: Polizei nimmt entwichenen Strafgefangenen fest

Minden (ots) - Einen entwichenen Strafgefangenen aus der Justizvollzugsanstalt Bielefeld hat die Polizei in Minden am Montag festnehmen können. Der gesuchte 25-jährige Mindener leistete erheblichen Widerstand und verletzte dabei einen Beamten leicht.

Nach einem Hinweis drangen Streifenbeamte und Zivilfahnder am frühen Abend gewaltsam in eine Wohnung im Stadtteil Bärenkämpen an der Melanchtonstraße ein. Der von der Polizeiaktion offenbar überraschte 25-Jährige hatte sich zunächst in einer Abstellkammer versteckt, griff dann aber einen Beamten an. Im Verlauf der heftigen Auseinandersetzung versuchte der Mindener die Einsatzkräfte zu schlagen und zu treten. Schließlich gelang es den Beamten den leicht alkoholisierten Mann zu fesseln und ins Polizeigewahrsam zu bringen. Auf der Fahrt dahin bedrohte er die Beamten noch verbal. Auf richterliche Anordnung wurde dem 25-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Widerstandes zu. Der polizeibekannte Mindener, der aus einem Urlaub nicht in die JVA zurückgekehrt war, verbüßt derzeit eine Haftstrafe wegen Bedrohung und Betruges.

