POL-MI: Tresor bei Einbruch in Bäckerei aufgeflext

Bad Oeynhausen (ots) - Bei einem Einbruch in eine Bäckerei am Loher Busch in der Nacht zu Montag haben Unbekannte Bargeld aus einer Kasse und einem Tresor gestohlen. Den Tresor flexten die Unbekannten in einem Lagerraum auf. Um vermutlich ihre Spuren zu verwischen, leerten die Kriminellen anschließend einen Feuerlöscher in dem Raum aus.

Ersten Ermittlungen der Beamten der Kriminalwache zufolge gelangten die Täter auf bisher nicht bekannte Weise in das Gebäude. Im Inneren brachen sie die Registrierkasse auf und nahmen daraus die Geldscheine an sich. In einem Büro öffneten sie zudem verschiedene Schränke und Schubladen. Anschließend, so die Vermutung der Beamten, schleiften sie den Tresor aus dem Büro in den Lagerraum.

Laut den Ermittlern wurde der Einbruch zwischen Sonntag, 19.30 Uhr und Montag, 1 Uhr verübt. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtig wirkende Personen oder ein Fahrzeug im Umfeld der Bäckerei aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei unter (05731) 2300 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell