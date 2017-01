POL-MI: Scheibe an Haltestelle in Alswede zertrümmert

Ein Unbekannter hat die Scheibe an der Haltestelle an der Kirche in Alswede zertrümmert. Bild-Infos Download

Lübbecke-Alswede (ots) - Eine zertrümmerte Scheibe am Buswartehäuschen an der Kirche in Alswede wurde der Polizei am Sonntagnachmittag gemeldet. Nach Einschätzung der Beamten dürfte das Glaselement der an der Hedemer Straße befindlichen Haltestelle vermutlich mit einer Schnaps-Flasche eingeworfen worden sein, das sich Reste der Flasche in den Glasscherben befanden.

Die Polizisten der Lübbecker Wache nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Der Tatzeitraum dürfte laut den Beamten zwischen Freitag, 18 Uhr und Sonntagnachmittag liegen. Hinweise auf den oder die Unbekannten werden von den Ermittlern unter (05741) 2770 erbeten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell