POL-MI: Hakenkreuze geschmiert

Espelkamp (ots) - Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Samstag am Rathaus und am Gebäude der evangelischen Freikirche Hakenkreuze geschmiert haben, ermittelt jetzt die Polizei wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung. Auch die Schaufensterscheiben zweier Geschäfte in der Breslauer Straße wurden mit Farbe besprüht.

Die Beamten der örtlichen Polizeiwache wurden am Samstagmorgen um kurz vor 9 Uhr in die Innenstadt gerufen. An dem ehemaligen Gebäude der "Martinskirche" an der Rahdener Straße waren in der Nacht an der Fassade gleich zwei Hakenkreuze aufgesprüht worden. An der gläsernen Eingangstür zum Rathaus am Wilhelm-Kern-Platz befand sich ein gleichaussehendes Hakenkreuz. Darüber hinaus waren die Schaufensterscheiben eines Modegeschäftes und einer christlichen Bücherstube in der Breslauer Straße mit einem durchgehenden Farbstrich in einer Höhe von etwa 1,40 Meter beschmiert worden. In allen Fällen benutzten der oder die Täter dunkelgraue Farbe. Daher hält die Polizei einen Zusammenhang für nicht ausgeschlossen.

Die Beamten nahmen die vier Anzeigen auf und informierten noch am Wochenende den Staatsschutz. Zeugen, denen in der Nacht zu Samstag verdächtig wirkende Personen aufgefallen sind oder sachdienliche Angaben zu den Tätern sowie dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter (0571) 88660 zu melden.

