POL-MI: Nach Unfall um verletzten Radfahrer nicht gekümmert - Polizei sucht Zeugen

Minden (ots) - Verletzungen erlitt ein 26-jähriger Radfahrer bei dem Zusammenstoß mit einem vermutlich weißen Ford Transit auf der Kreuzung Karlstraße/Friedrich-Wilhelm-Straße am Freitagmorgen. Da der Fahrer des Ford nach der Kollision nicht anhielt, sucht die Polizei nun Zeugen des Unfalls.

Der 26-Jährige berichtete den Beamten des Verkehrskommissariates, dass er mit seinem Fahrrad gegen 6.25 Uhr auf dem Weg zur Arbeit entlang der Karlstraße in Richtung der Kreuzung unterwegs gewesen sei. Als er bei "Grün" an der Fußgängerfurt die Friedrich-Wilhelm-Straße in westliche Richtung habe überqueren wollen, sei sein Vorderrad von dem abbiegenden Fahrzeug erfasst worden. Während er zu Boden gestürzt sei, habe der Autofahrer seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um ihn zu kümmern. Die ermittelnden Beamten bitten um Zeugenhinweise unter (0571) 88660.

