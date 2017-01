POL-MI: Unbekannte brechen Kellertür an der Bachstraße auf

Minden (ots) - Zu einem Kellereinbruch in einem Wohnhaus an der Bachstraße wurde die Polizei am Freitagmorgen gerufen. Laut den Bewohnern wurde offenbar nichts aus dem Raum entwendet.

Am frühen Morgen war die geöffnete Kellertür und eine im Garten stehende fremde Alu-Leiter bemerkt worden. Zudem wies die Tür diverse Aufbruchspuren auf. Die Leiter hatten die Einbrecher den Ermittlern zufolge zunächst aus einem unverschlossenen Schuppen von einem Grundstück in der Nachbarschaft entwendet und dann zu dem Haus getragen. Die Beamten sicherten die Spuren und fertigen Fotoaufnahmen sowie eine Strafanzeige.

Die Polizei bittet Zeugen, denen in der Nacht verdächtig wirkende Personen entlang der Bachstraße aufgefallen sind, sich bei ihr unter (0571) 88660 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell