POL-MI: Einbruch in die Bahnhof-Apotheke

Minden (ots) - Zu einem Einbruch in die Bahnhof-Apotheke an der Viktoriastraße wurde die Polizei am Dienstag in den frühen Morgenstunden gerufen. Ein entsprechender Hinweis war gegen 4.25 Uhr bei der Leitstelle der Polizei eingegangen.

Als die Beamten eintrafen, fanden sie die Eingangstür stark beschädigt vor. Hinter dem Verkaufstresen lag Kleingeld aus einer geöffneten Kasse auf dem Boden. Auch an einer weiteren Kasse hatten sich die Unbekannten zu schaffen gemacht. Ein Verantwortlicher stellte wenig später fest, dass es die Einbrecher offenbar in erster Linie auf die Geldscheine in den Kassen abgesehen hatten.

Aufgrund einer Zeugenaussage gehen die Ermittler davon aus, dass vermutlich zwei Männer für den Einbruch verantwortlich sein dürften. Ein dunkel gekleidetes Duo wurde beobachtet, als es zu Fuß über die Dankerser Straße flüchtete. Weitere Zeugen, denen die Männer - möglicherweise in Verbindung mit einem Fahrzeug - ebenfalls aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei unter (0571) 88660 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell