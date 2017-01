POL-MI: Auto gerät in Gegenverkehr - drei Verletzte

Nach der Kollision mit dem Golf kam das Taxi von der Fahrbahn ab. Bild-Infos Download

Petershagen (ots) - Drei Leichtverletzte und rund 15.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf winterglatter Straße vom Samstagnachmittag in Friedewalde. Ein 18-jähriger Diepenauer befuhr gegen 17.45 Uhr aus Richtung L 770 kommend die Friedewalder Straße in Richtung Ortsmitte. In einer scharfen Rechtskurve geriet er auf winterglatter Straße aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links in den Gegenverkehr. Hier schleuderte er vor ein entgegenkommendes Taxi. Somit kam es zum Frontalcrash. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab. Das Taxi, ein Opel Zafira, schleuderte eine Böschung hinunter. Der Golf kam auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Während sich die 42-jährige Taxifahrerin leicht Verletzungen zuzog, blieben ihre beiden Fahrgäste unverletzt. Im Golf zogen sich zwei Mitfahrerinnen im Alter von 17 Jahren leichte Verletzungen zu. Die Verletzten wurden zur ambulanten Behandlung dem Klinikum Minden zugeführt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell