POL-MI: Drei Autos kollidieren auf der L770

Bei dem Unfall auf der Kreuzung L 770 zur Wegholmer Straße verletzte sich eine Beifahrerin leicht. Bild-Infos Download

Petershagen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der Kreuzung L 770 in Höhe der Wegholmer Straße waren drei Fahrzeuge beteiligt. Die Beifahrerin (63) eines Toyotas zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro taxiert.

Gegen 13:20 Uhr fuhr 26-jähriger Warmser mit seinem Seat Ibiza die Wegholmer Straße in Richtung L 770. Als er diese geradeaus queren wollte, stieß er mit einem auf der Landesstraße in Richtung Espelkamp fahrenden und mit zwei Personen besetzten Toyota Avensis zusammen. Dessen Fahrer (64) konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge auf die Kreuzungsseite zur Warmser Straße geschleudert und prallten gegen einem VW Bulli. Dessen Fahrer (39) hatte an der Warmser Straße zur L 770 verkehrsbedingt gehalten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell