POL-MI: Drei Alkoholfahrten angezeigt

Bad Oeynhausen, Lübbecke, Minden (ots) - Am Wochenende wurden im Kreisgebiet drei Autofahrer angezeigt, die im Verdacht stehen unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein.

In Bad Oeynhausen kontrollierte im Bereich Alter Postweg eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Ford-Fahrer. Beim 23-Jährigen stellten sie Polizisten sofort erheblichen Alkoholgeruch fest. Auf der Polizeiwache folgte eine Blutprobe und der Führerschein wurde sichergestellt.

Einen im Graben des Bruchflachweg stehenden Skoda meldete am Samstagmorgen ein Autofahrer bei der Polizei. Nachdem sich die Einsatzkräfte den unverschlossenen Wagen anschaut hatten, führten sie Ermittlungen beim Fahrzeugbesitzer durch. Hierbei stellte sich heraus, dass der 23-Jährige den Wagen vorher alkoholisiert gelenkt hatte und nach dem unfreiwilligen Ausritt in den Graben den Rest des Heimweges zu Fuß absolviert hatte. Nun erwartet ihn eine Anzeige.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizeileitstelle am späten Sonntagvormittag eine Alkoholfahrt im Bereich Rothenuffeln. Als die Streifenwagenbesatzung kurze Zeit später die Heimatadresse des gemeldeten Fahrzeugs aufsuchte, trafen sie einen erheblich alkoholisierten 61-Jährigen an. Es folgte auf der Polizeiwache in Minden eine Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell