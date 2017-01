POL-MI: Einbrecher suchen Restaurant heim

Bad Oeynhausen (ots) - In der Nacht auf Montag brachen bisher Unbekannte in ein Restaurant in der Innenstadt von Bad Oeynhausen ein. Die Einbrecher schlugen in der Zeit zwischen Mitternacht und 5:10 Uhr zunächst die Eingangstür des Lokals in der Viktoriastraße ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Mit den Kellnerbörsen als Beute gelang ihnen unerkannt die Flucht.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Oeynhausen unter der Telefonnummer (05731) 230-0.

