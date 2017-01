POL-MI: Erneut Zigarettenautomaten an der Artilleriestraße aufgesprengt

Erneut hatten sich Unbekannten den Zigarettenautomaten auf dem Gelände der Fachhochschule als Ziel ihrer kriminellen Machenschaften ausgesucht. Bild-Infos Download

Minden (ots) - Erneut haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten aufgesprengt und erneut war der auf dem Gelände der Fachhochschule an der Artilleriestraße stehenden Automat Ziel der Unbekannten. Wie berichtet, war die Polizei bereits am ersten Weihnachtstag dort im Einsatz.

Im jüngsten Fall hatte ein Mitarbeiter der Fachhochschule sich am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr bei den Beamten gemeldet. Die stellten fest, dass durch die Sprengung an der Unterseite des Gerätes eine Öffnung entstanden war. Ob es den Unbekannten so möglich war, an die Zigarettenschachteln oder das Geld zu gelangen, konnte zunächst nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Sprengung in der Nacht erfolgte.

Bereits in den frühen Morgenstunden um 4.45 Uhr hatte eine Frau die Beamten darüber informiert, dass sich zwei jüngere, männliche Personen mit Fahrrädern an einem weiteren, in der Nähe stehenden Automaten, zu schaffen gemacht hätten. Eine Polizeistreife stellte hier aber keine Beschädigungen fest.

Zeugen, die in der Nacht einen Knall gehört oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei den Beamten unter (0571) 88660 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell