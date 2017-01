POL-MI: Auto geht in der Nacht in Flammen auf

Der Audi TT brannte vollständig aus. Die Flammen wurden mit Löschschaum erstickt. Bild-Infos Download

Petershagen-Heimsen (ots) - Zu einem Pkw-Brand rückten Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Donnerstag nach Heimsen aus. Dort war ein hinter einem Schuppen eines Hauses an der Heimser Straße abgestellte Audi TT in Brand geraten. Die Polizei war gegen 3.45 Uhr verständigt worden. Zuvor hatte ein Nachbar das Feuer entdeckt und die Rettungskräfte per Notruf alarmiert.

Das Fahrzeug wurde durch die Flammen völlig vernichtet. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr erstickte die Flammen mit Löschschaum. Warum der Pkw in Brand geriet ist noch unklar. Brandermittler der Polizei untersuchten im Laufe des Tages den Brandort, konnten aber noch keine genauen Angaben zur Ursache machen. Den Schaden beziffert die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell