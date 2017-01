POL-MI: An fünf Autos die Reifen zerstochen

19 Reifen haben Unbekannte in der Nettelbeckstraße zerstochen. Betroffen waren fünf geparkte Autos. Bild-Infos Download

Minden (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte haben in der Nettelbeckstraße in der Nacht zu Mittwoch die Reifen an fünf am Fahrbahnrand abgestellte Autos zerstochen. An vier Fahrzeugen, einem VW Lupo, einem Audi, einem VW Golf und einem Seat waren jeweils alle vier Reifen platt. An einem Ford blieb hingegen ein Reifen unversehrt. Die Polizei geht von einem Schaden von rund 3.000 Euro aus.

Die Beamten waren am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr über die Sachbeschädigungen informiert worden und nahmen die Anzeigen auf. Die Polizei bittet Zeugen, denen in der Nacht verdächtig wirkende Personen oder Geräusche aufgefallen sind, sich bei ihr unter (0571) 88660 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell