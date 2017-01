POL-MI: Rollerfahrer nach Unfall verletzt

Stemwede-Dielingen (ots) - Leichte Verletzungen erlitt ein 23-jähriger Rollerfahrer bei der Kollision mit einem Pkw an der Einmündung Reininger Straße/Auf der Thüne in Dielingen am Mittwoch. Die Besatzung eines Rettungswagen kümmerte sich um den Zweiradfahrer und brachte ihn ins Krankenhaus nach Rahden.

Laut den Ermittlungen der Polizei war ein 49-jähriger Autofahrer mit seinem Ford gegen 13.30 Uhr auf der Straße "Auf der Thüne" in südlicher Richtung unterwegs. Als der Mann nach rechts auf die Reininger Straße abbog, kam es zur Kollision mit dem Rollerfahrer, der auf der Vorfahrtsstraße in westliche Richtung fuhr. Der 23-Jährige kam durch den Aufprall aus dem Gleichgewicht und stürzte mit seinem Roller auf die Fahrbahn.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell