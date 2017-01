POL-MI: Sechs BMW im Stadtgebiet aufgebrochen

Auch der Besitzer eines BMW am Edelweißweg meldete sich am Sonntag bei der Polizei. Bild-Infos Download

Minden (ots) - Auf hochwertige Multifunktionslenkräder, Navigationsgeräte und Airbags aus BMW-Fahrzeugen hatten es Unbekannte in der Nacht zu Sonntag abgesehen. Gleich sechs dieser Autos brachen sie im Stadtgebiet auf.

Die Besitzer der Pkw meldeten sich am Sonntag von der Dankerser Straße, dem Edelweißweg, der Friedrich-Wilhelm-Straße, dem Kronsbrink und der Straßen Schildhof sowie Eickhof. In allen Fällen hatten die Kriminellen zunächst jeweils eine hintere Dreiecksscheibe eingeschlagen. Aus dem Innenraum bauten sie dann die hochwertigen Geräte aus. Die Polizei geht von einem Schaden von über 10.000 Euro aus. Die Ermittler vermuten, dass die Fahrzeuge gezielt von den Unbekannten ausgewählt wurden. Fast alle Pkw hatten über Nacht in einem Carport gestanden. Zeugen, denen in der Nacht an den genannten Orten verdächtig wirkende Personen oder ein Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten sich bei den Beamten unter (0571) 88660 zu melden.

Bereits im Oktober registrierte die Polizei in Lübbecke gleichgelagerte Delikte. So wurden dort Ende Oktober im Stadtgebiet in einer Nacht vier BMW aufgebrochen. Auch hier hatten es die Diebe ebenfalls auf die Lenkräder und die Navigationseinrichtungen abgesehen. Zudem wurden auch zwei in Lübbecke und Minden ansässige BMW-Autohäuser in der Vergangenheit bereits mehrfach von derartigen Kriminellen heimgesucht. Wir berichteten seinerzeit.

