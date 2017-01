POL-MI: Frauen halten mutmaßlichen Dieb fest

Rahden (ots) - Dem couragierten Eingreifen mehrere Frauen ist es zu verdanken, dass ein mutmaßlicher 36-jähriger Dieb in Rahden am Samstagabend dingfest gemacht werden konnte.

Eine 22-Jährige Mitarbeiterin eines im Gebäude des Krankenhauses ansässigen Pflegedienstes hatte den Mann dabei überrascht, als der eine Handtasche einer Angestellten in einem Zimmer durchwühlte. Als der 36-Jährige die junge Frau bemerkte, versetzte er ihr mehrere Schläge, darunter auch einen Fausthieb in den Bauch. Anschließend drängte er sein Opfer zur Seite und suchte sein Heil in der Flucht. Durch die Schreie der 22-Jährigen aufmerksam geworden, gelang es gemeinsam mit einer weiteren Angestellten sowie zweier Krankenschwestern den Flüchtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Die Beamten stellten die Personalien des Verdächtigen fest. Diebesgut wurde bei ihm nicht gefunden. Auf den 36-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und versuchten Diebstahl zu.

